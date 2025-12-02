Безвизовый режим для граждан КНР вступил в силу в РФ

Вступил в силу безвизовый режим между Россией и Китаем. Теперь граждане КНР могут приезжать в Россию на срок до 30 дней для туризма, решения деловых вопросов или участия в культурных мероприятиях.

Как сообщается, количество запросов на авиабилеты выросло в девять раз уже в первый час после объявления новости. Новый порядок будет действовать до 14 сентября 2026 года. Он не распространяется на тех, кто планирует работать, учиться или проживать в России постоянно.

