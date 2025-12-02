Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 22:45

Туризм

Безвизовый режим для граждан КНР вступил в силу в РФ

Безвизовый режим для граждан КНР вступил в силу в РФ

Эксперты предупредили об опасности отдыха в экзотических странах зимой

Курорт "Роза Хутор" официально открыл зимний сезон

Россияне оказались заблокированы на Шри-Ланке из-за мощных наводнений и оползней

Китайский курорт Санья стал одним из самых популярных у российских туристов

Испания ужесточила правила транзита для россиян

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз

Турпоток из Китая в Россию может вырасти на треть

Кольский полуостров стал популярным туристическим направлением для москвичей

Туроператоры начали перестраивать маршруты из-за ситуации вокруг Венесуэлы

Вступил в силу безвизовый режим между Россией и Китаем. Теперь граждане КНР могут приезжать в Россию на срок до 30 дней для туризма, решения деловых вопросов или участия в культурных мероприятиях.

Как сообщается, количество запросов на авиабилеты выросло в девять раз уже в первый час после объявления новости. Новый порядок будет действовать до 14 сентября 2026 года. Он не распространяется на тех, кто планирует работать, учиться или проживать в России постоянно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоРумина КенжалиеваЕкатерина Ефимцева

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика