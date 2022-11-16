Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Политика

ВС РФ пресекли попытки ВСУ продвинуться на купянском и краснолиманском направлениях

ВС РФ пресекли попытки ВСУ продвинуться на купянском и краснолиманском направлениях

ВС РФ вошли на территорию Павловки в ДНР – Минобороны

После случившегося в Польше на Бали прошла экстренная встреча участников G20

В МО РФ назвали провокацией сообщения польских СМИ о падении ракет

МО РФ опровергло сообщения СМИ о принадлежности упавших в Польше ракет России

Новости часа: РФ может изъять имущество иностранных компаний из-за воровства ее активов

Новости часа: Китай будет придерживаться объективной позиции по Украине

Лавров завершил участие в саммите "Большой двадцатки"

Новости часа: выпавший в Москве снег не растает до весны

Власти Харькова сообщили об ударах по городу

Украинская сторона предприняла несколько попыток продвинуться на купянском и краснолиманском направлениях. В Минобороны РФ заявили, что атаки ВСУ были отражены российскими военнослужащими.

Луганское направление – одно из приоритетных. Об этом стало известно из перехваченных документов. Также об этом говорят активные действия Украины: на нескольких участках фронта стягивают технику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЛозовойКристина КурумаМаксим Сироткин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика