ВС РФ пресекли попытки ВСУ продвинуться на купянском и краснолиманском направлениях

Украинская сторона предприняла несколько попыток продвинуться на купянском и краснолиманском направлениях. В Минобороны РФ заявили, что атаки ВСУ были отражены российскими военнослужащими.

Луганское направление – одно из приоритетных. Об этом стало известно из перехваченных документов. Также об этом говорят активные действия Украины: на нескольких участках фронта стягивают технику.

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