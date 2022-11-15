Байден не посетит ужин лидеров в рамках саммита G20

Фото: AP Photo/Dita Alangkara

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не посетит гала-ужин лидеров в рамках саммита G20. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

"Байден, очевидно, решил не присутствовать на ужине и культурном мероприятии", – говорится в сообщении.

По словам представителя администрации, причина отказа не заключается в заболевании COVID-19. Он рассказал, что Байден целый день провел на встречах и должен успеть на еще несколько мероприятий. Американский лидер передал президенту Индонезии Джоко Видодо сожаления.

"Видодо сказал, что это не проблема и президент с нетерпением ждет их встречи в мангровых зарослях завтра", – поделился представитель администрации.

Саммит "Большой двадцатки" проходит 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. РФ представлял в первый день глава МИД Сергей Лавров. Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря, не смог приехать из-за графика.

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