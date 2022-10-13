Глава Херсонской области попросил РФ вывезти жителей в безопасные регионы

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил Москву организовать выезд жителей региона в безопасные субъекты России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Врио губернатора напомнил, что Херсон, Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка подвергаются ежедневным ракетным ударам. По его словам, такие обстрелы наносят серьезный ущерб местным жителям.

"Мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы", – написал Сальдо.

Он добавил, что прежде всего речь идет о Крыме, Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае.

Накануне сообщалось, что на замглавы администрации поселка Белозерка в Херсонской области Андрея Кошелева совершили покушение. По данным местных властей, был совершен теракт путем подрыва. Жизни Кошелева ничего не угрожает, его состояние стабильное.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Новой Каховке прогремели не менее 8 взрывов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!