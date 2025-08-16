Путин назвал Трампа "дорогим соседом" на встрече в Анкоридже

На Аляске этой ночью завершилась встреча Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Путин отметил, что назвал Трампа "дорогим соседом" и подчеркнул доверительный характер контакта.

Российский лидер также согласился с заявлением Трампа о том, что при его президентстве войны бы не было. Сам Трамп подтвердил, что переговоры прошли в конструктивном ключе. Уже после пресс-конференции президенты обменялись репликами в коридоре и вновь пожали друг другу руки.

