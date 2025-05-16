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16 мая, 15:15

Политика

Переговоры между Россией и Украиной в Турции продолжаются более часа

Переговоры между Россией и Украиной в Турции продолжаются более часа

В Стамбуле начались переговоры России и Украины

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В Стамбуле проходят переговоры между делегациями России и Украины. Это первая очная встреча сторон за последние три года, которая длится больше часа. Прессу допустили только на официальную часть – сейчас обсуждение продолжается в закрытом режиме.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, делегация находится на постоянной связи с Владимиром Путиным. Президент получает всю информацию о ходе переговоров онлайн.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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