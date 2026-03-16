16 марта, 13:00Политика
Протестующие перекрыли движение по трассе во время вручения "Оскара" в Лос-Анджелесе
Во время церемонии вручения премии "Оскар" несколько протестующих перекрыли движение по одной из городских трасс. Они надели футболки с надписью: "Прекратите торговлю детьми".
Некоторые сидели прямо на дороге, а другие шли маршем и кричали: "Превратите дела в суды", имея в виду скандал вокруг финансиста Джеффри Эпштейна. Известно об аресте полицией одного из активистов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.