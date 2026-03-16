Новости мира: Трамп заявил, что не знает, хочет ли заключить сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, хочет ли заключить сделку с Ираном, чтобы положить конец войне. Он в очередной раз отметил, что ядерного оружия у Исламской Республики не будет. По его словам, никто не знает, с кем сейчас вести переговоры, поскольку большинство руководителей Ирана уже убито. Также Трамп объявил, что после завершения атаки на Иран Штаты займутся Кубой, и это будет довольно скоро.

Вокруг депутатов Европарламента разгорелся скандал после того, как они не смогли найти Иран на карте мира. Это было еще в начале марта во время голосования по вопросу конфликта между США, Израилем и Ираном, но запись заседания только сейчас попала в Сеть. На кадрах видно, как многие члены европейского парламента путают Исламскую Республику с Болгарией, Турцией, Афганистаном и Саудовской Аравией.

