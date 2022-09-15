На сентябрьских выборах в РФ проголосовало более трети от общего числа избирателей

На сентябрьских выборах в России проголосовало более трети от общего числа избирателей. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Средняя явка, по ее словам, составила 35%.

Выборы проходили в 82 регионах. В семи из них была возможность участвовать онлайн – с помощью дистанционного электронного голосования. Специалисты рассказали, когда такая опция появится во всех городах страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.