Памфилова назвала число россиян, включенных в списки избирателей на выборы в Госдуму в РФ

108 миллионов человек включены в списки избирателей на сентябрьские выборы в России и 2 миллиона за рубежом. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Она рассказала, сколько всего будет участков, и объяснила, что кроме постоянных откроют и несколько тысяч временных.

"Утром 17 сентября на территории Российской Федерации откроется 96 тысяч избирательных участков. 93 500 – постоянные и привычные для избирателей, а также 2 500 избирательных участков, которые образованы в местах временного пребывания избирателей", – сообщила Памфилова.

Она добавила, что участки для голосования будут открыты даже в ковидных госпиталях. По ее словам, такое желание поступило от медперсонала и пациентов.

Выборы пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.