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15 июля, 16:15

Политика

Лавров прокомментировал заявление Трампа о 50-дневном ультиматуме

Лавров прокомментировал заявление Трампа о 50-дневном ультиматуме

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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа, в котором тот обозначил срок в 50 дней для урегулирования ситуации на Украине. Ранее американский политик называл другие временные рамки – от 24 часов до 100 дней.

Лавров подчеркнул, что Москве важно понять, что именно стоит за этими словами. В Кремле заявление Трампа назвали серьезным, отметив, что оно требует тщательного анализа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прокомментирует ситуацию, если сочтет необходимым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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