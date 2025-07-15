Лавров прокомментировал заявление Трампа о 50-дневном ультиматуме

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа, в котором тот обозначил срок в 50 дней для урегулирования ситуации на Украине. Ранее американский политик называл другие временные рамки – от 24 часов до 100 дней.

Лавров подчеркнул, что Москве важно понять, что именно стоит за этими словами. В Кремле заявление Трампа назвали серьезным, отметив, что оно требует тщательного анализа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прокомментирует ситуацию, если сочтет необходимым.

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