В Госдуме предложили запретить куклы Барби для детей

В Госдуме обсуждают возможность запрета кукол Барби. Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что эти куклы напоминают девушек, которые сопровождают богатых людей в казино и в разных ночных клубах в США.

Также он отметил, что женщины пытаются изменять свою внешность с помощью пластических операций, стараясь быть похожими на Барби.

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