15 июля, 08:00Политика
В Госдуме предложили запретить куклы Барби для детей
В Госдуме обсуждают возможность запрета кукол Барби. Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что эти куклы напоминают девушек, которые сопровождают богатых людей в казино и в разных ночных клубах в США.
Также он отметил, что женщины пытаются изменять свою внешность с помощью пластических операций, стараясь быть похожими на Барби.
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