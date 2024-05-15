ВС РФ взяли под огневой контроль трассу на харьковском направлении

На харьковском направлении подразделения группировки "Север" стали подходить вплотную к Липцам, все подвозы боеприпасов и подкрепления ВСУ уничтожаются на подъезде. Трасса, которая ведет из Липцов в Харьков, уже находится под огневым контролем армии РФ.

Кроме того, российские десантники из минометов уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра. Также стало известно, что экипажи танков Т-72 группировки войск "Центр" отразили контратаку ВСУ на авдеевском участке.

Подробнее о том, что произошло за 14 мая в зоне СВО, – в эфире телеканала Москва 24.