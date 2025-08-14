Форма поиска по сайту

14 августа, 18:15

Политика

На Аляску прибыл спецборт с группой для подготовки саммита между Россией и США

На Аляску прибыл спецборт с группой для подготовки саммита между Россией и США

Переговоры Путина и Трампа пройдут на военной базе Эльмендорф-Ричардсон

Ушаков анонсировал программу саммита на Аляске

Путин оценил усилия США по урегулированию ситуации на Украине

Самолет с российской делегацией сможет долететь из Москвы в Анкоридж за 9 часов

Путин прокомментировал усилия администрации США по урегулированию конфликта на Украине

Журналисты прибыли к месту встречи Путина и Трампа на Аляске

Представители российской делегации вылетели в Анкоридж

ВС РФ освободили населенные пункты Суворово и Никаноровка в ДНР

Таксистов в России хотят обязать проходить медосмотр и техосмотр под камерами

Спецборт Ил-96, вылетевший из аэропорта Внуково, прибыл на Аляску. На борту может находиться одна из передовых групп, занимающихся подготовкой саммита России и США.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российская делегация будет представительной, а сроки для подготовки встречи оказались беспрецедентно короткими. Он подчеркнул, что Россия выступает за политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Переговоры Путина и Трампа
