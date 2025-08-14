На Аляску прибыл спецборт с группой для подготовки саммита между Россией и США

Спецборт Ил-96, вылетевший из аэропорта Внуково, прибыл на Аляску. На борту может находиться одна из передовых групп, занимающихся подготовкой саммита России и США.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российская делегация будет представительной, а сроки для подготовки встречи оказались беспрецедентно короткими. Он подчеркнул, что Россия выступает за политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

