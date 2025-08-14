Представители российской делегации вылетели в Анкоридж

Представители российской делегации вылетели в город Анкоридж, расположенный в американском штате Аляска.

По данным СМИ, в Соединенные Штаты отправился глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. До этого стало известно, что в состав делегации вошел министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На Аляске планируется провести саммит РФ и США, в ходе которого Владимир Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

