Госдума рассмотрит законопроект о единых стандартах ручной клади

В Госдуме рассматривают законопроект, который запрещает авиакомпаниям самостоятельно определять параметры ручной клади. Документ, поступивший из Совета Федерации, предлагает ввести единые стандарты по весу и габаритам багажа, разрешенного к провозу в салоне без дополнительной оплаты.

Сегодня каждая авиакомпания устанавливает свои правила – в зависимости от типа воздушного судна. Но пассажиры нередко сталкиваются с тем, что на одном рейсе чемодан проходит как ручная кладь, а на другом за него требуют доплату. Эксперты подчеркивают: универсальные параметры сложно внедрить из-за различий в компоновке салонов.

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