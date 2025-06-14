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14 июня, 09:45

Политика

Госдума рассмотрит законопроект о единых стандартах ручной клади

Госдума рассмотрит законопроект о единых стандартах ручной клади

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В Госдуме рассматривают законопроект, который запрещает авиакомпаниям самостоятельно определять параметры ручной клади. Документ, поступивший из Совета Федерации, предлагает ввести единые стандарты по весу и габаритам багажа, разрешенного к провозу в салоне без дополнительной оплаты.

Сегодня каждая авиакомпания устанавливает свои правила – в зависимости от типа воздушного судна. Но пассажиры нередко сталкиваются с тем, что на одном рейсе чемодан проходит как ручная кладь, а на другом за него требуют доплату. Эксперты подчеркивают: универсальные параметры сложно внедрить из-за различий в компоновке салонов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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