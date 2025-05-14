Новости мира: переговоры делегаций Москвы и Киева состоятся без посредников

В Стамбуле готовятся к российско-украинским переговорам, которые намечены на 15 мая. Встреча представителей двух сторон, по предложению Москвы, должна пройти без посредников. Однако представители США намерены присутствовать в качестве наблюдателей. Как заявил президент Штатов Дональд Трамп, в Турцию поедут госсекретарь Марко Рубио и другие американские должностные лица. Европейских лидеров на переговоры не пригласили.

Тем временем колонны Ливийской национальной армии выдвинулись в столицу страны. 14 мая там произошли перестрелки с повстанцами. Жители Триполи публикуют в социальных сетях кадры с военной техникой и горящими автомобилями на улицах города. Как пишут СМИ, из местной тюрьмы сбежали тысячи заключенных, большинство из которых были осуждены за тяжкие преступления. Из-за разгоревшегося вооруженного конфликта международный аэропорт закрыли, а также приостановили занятия в учебных заведениях.

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