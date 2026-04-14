Венгрия не будет участвовать в выделении ЕС займа Украине на 90 млрд евро

Глава венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не будет участвовать в выделении Евросоюзом займа Украине в размере 90 миллиардов евро из-за тяжелого экономического положения. Однако препятствовать предоставлению этих средств страна не станет.

Вместе с тем Венгрия продолжит закупать российскую нефть по трубопроводу "Дружба", чтобы избежать энергокризиса. Мадьяр намерен обсудить с Россией условия действующих контрактов, включая строительство АЭС "Пакш-2".

