Новости

14 февраля, 09:30

Политика

Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО

Российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 февраля

Представители России, США и Украины проведут переговоры в Женеве 17 и 18 февраля

Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17 и 18 февраля в Женеве

Новости мира: премьер Словакии заявил, что Европа находится в стрессе и страхе

Минобороны РФ опубликовало данные о потерях техники ВСУ за время СВО

В ГД внесли проект об увеличении штрафов за задержку авиабагажа вдвое

"Жириновские чтения" стартовали в Москве

Политолог рассказал, почему выборы на Украине могут не состояться

Новости мира: огромная воронка образовалась посреди дороги в Шанхае

Военные РФ за минувшую неделю взяли под контроль 4 населенных пункта В частности, были освобождены Чугуновка и Глушковка в Харьковской области, а также Сидоровка в Сумской области и Зализничное в Запорожской области.

Вооруженные силы РФ продолжают успешно продвигаться на всех участках фронта. С начала СВО российская армия уничтожила свыше 600 самолетов, почти 300 вертолетов, 113 тысяч беспилотных летательных аппаратов, а также более 27 тысяч танков и других боевых бронированных машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

