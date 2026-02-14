Военные РФ за минувшую неделю взяли под контроль 4 населенных пункта В частности, были освобождены Чугуновка и Глушковка в Харьковской области, а также Сидоровка в Сумской области и Зализничное в Запорожской области.

Вооруженные силы РФ продолжают успешно продвигаться на всех участках фронта. С начала СВО российская армия уничтожила свыше 600 самолетов, почти 300 вертолетов, 113 тысяч беспилотных летательных аппаратов, а также более 27 тысяч танков и других боевых бронированных машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

