В Госдуме предложили регулировать деятельность целителей и знахарей

В Госдуме обсуждают законопроект, который обязует целителей и знахарей получать базовое медицинское образование и лицензию. Такой шаг призван защитить граждан от недобросовестных практик и мошенничества в сфере альтернативной медицины.

На сегодняшний день в России официально зарегистрированы около 300 специалистов, использующих методы нетрадиционного лечения. Однако рынок переполнен шарлатанами, чьи методы зачастую не имеют научного обоснования и могут нанести вред здоровью.

Законодатели предлагают создать реестр проверенных целителей, которые будут работать по установленным критериям и под контролем. Это позволит минимизировать риски и повысить качество альтернативной медицинской помощи.

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