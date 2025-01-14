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14 января, 22:15

Политика

В Госдуме предложили регулировать деятельность целителей и знахарей

В Госдуме предложили регулировать деятельность целителей и знахарей

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В Госдуме обсуждают законопроект, который обязует целителей и знахарей получать базовое медицинское образование и лицензию. Такой шаг призван защитить граждан от недобросовестных практик и мошенничества в сфере альтернативной медицины.

На сегодняшний день в России официально зарегистрированы около 300 специалистов, использующих методы нетрадиционного лечения. Однако рынок переполнен шарлатанами, чьи методы зачастую не имеют научного обоснования и могут нанести вред здоровью.

Законодатели предлагают создать реестр проверенных целителей, которые будут работать по установленным критериям и под контролем. Это позволит минимизировать риски и повысить качество альтернативной медицинской помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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