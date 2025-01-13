Кабмин поддержал расширение запрета на увольнение кормильца многодетной семьи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кабмин РФ поддержал законопроект, предлагающий расширить запрет на увольнение кормильца многодетной семьи, при условии доработки инициативы, передает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв правительства.

Запрет на увольнение единственного кормильца семьи, в которой трое и более детей, уже существует, однако сейчас он действует до достижения младшим ребенком трех лет. Авторы инициативы предложили расширить данное ограничение, чтобы единственного работающего родителя не могли уволить по инициативе работодателя, если в его семье воспитываются трое детей в возрасте до 14 лет.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев заявил, что правительство РФ обеспечит скидку до 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты для детей в возрасте до 12 лет. При этом российские авиакомпании уже предлагают скидочные программы для перевозки детей. Однако размер скидки варьируется от 15% до 50% в сравнении с ценами на билеты для взрослых.