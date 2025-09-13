Второй день голосования за глав регионов проходит в Москве. Отдать свой голос иногородние россияне могут на 14 оборудованных для этого участках, которые находятся в центрах госуслуг, на станциях метро и торговых комплексах.

Как отметила председатель ЦИК России Элла Памфилова, попытки подорвать инфраструктуру выборов уже были зафиксированы. Со старта голосования, 12 сентября, специалисты зарегистрировали 130 тысяч атак на порталы избирательной комиссии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.