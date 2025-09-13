Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 19:45

Политика

Второй день голосования за глав регионов проходит в Москве

Второй день голосования за глав регионов проходит в Москве

Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города в "Зарядье"

В ТЦ "Афимолл Сити" разместили флагманский пункт для голосования жителей регионов

Памфилова заявила, что выборы проходят в штатном режиме

ЦИК сообщил о почти 9 тыс проголосовавших на экстерриториальных участках Москвы за сутки

В Москве проходит второй день голосования в рамках Единого дня

В Москве проголосовали больше половины заявивших о желании избирателей

В Госдуме предложили исключить астрологов и медиумов из официального классификатора

В Москве открыты 14 участков для избирателей из других регионов

Новости мира: массовая акция протеста состоялась в столице Йемена

Второй день голосования за глав регионов проходит в Москве. Отдать свой голос иногородние россияне могут на 14 оборудованных для этого участках, которые находятся в центрах госуслуг, на станциях метро и торговых комплексах.

Как отметила председатель ЦИК России Элла Памфилова, попытки подорвать инфраструктуру выборов уже были зафиксированы. Со старта голосования, 12 сентября, специалисты зарегистрировали 130 тысяч атак на порталы избирательной комиссии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикагородвидеоКарина ЧерноваЕлена Любимова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика