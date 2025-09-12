AFP: число погибших в результате беспорядков в Непале превысило 50

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

Число погибших в результате беспорядков в Непале возросло до 51. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на полицию.

По обновленным данным правоохранительных органов, еще свыше 1,3 тысячи человек получили ранения.

Беспорядки начались в нескольких населенных пунктах Непала 8 сентября из-за запрета деятельности крупных мировых социальных сетей на территории государства.

Протесты привели к масштабным грабежам, поджогам и вандализму, которые стали выходить из-под контроля. В связи с этим местная армия развернула войска в координации с другими силовыми структурами.

Премьер страны Шарма Оли и все 42 члена оппозиционной Национал-демократической партии ушли в отставку. Новым премьер-министром согласилась стать экс-председатель Верховного суда Непала Сушила Карки. Во время переговоров о ее назначении у штаба армии Непала произошло столкновение различных групп, называющих себя представителями движения "Поколение Z".