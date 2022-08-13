ВСУ оборудовали огневые позиции в жилых кварталах Краматорска, заявили в Минобороны РФ.

Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщило агентство France-Presse.

Жилой квартал по рекомендациям ЮНЕСКО построят в Пресненском районе Москвы.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.