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12 июня, 22:30

Политика

Минобороны опубликовало кадры возвращения российских военных из украинского плена

Минобороны опубликовало кадры возвращения российских военных из украинского плена

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Минобороны опубликовало кадры возвращения в Россию новой группы военных, находившихся на территории, подконтрольной Украине. Самолет с бойцами приземлился в Подмосковье. Теперь их ждет реабилитация в медучреждениях и встреча с родными.

Борт оборонного ведомства доставил бойцов с территории Белоруссии, куда их вывезли в рамках обмена. На Украину тем временем отправили группу пленных военнослужащих ВСУ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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