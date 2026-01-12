В Госдуме приступили к планированию производственного календаря на 2027 год. Согласно проекту документа, в следующем году россиян могут ждать еще одни долгие праздничные каникулы – 11 дней.

При этом психологи отмечают сложность возвращения в рабочий ритм после долгих дней отдыха. Чтобы процесс адаптации проходил проще, эксперты рекомендуют готовиться к трудовым будням заранее.

