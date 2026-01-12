Форма поиска по сайту

12 января, 15:45

Группировка войск "Днепр" освободила населенный пункт Новобойковское

ВС РФ отбили две атаки ВСУ на купянском направлении 11 января

В ГД внесут проект о ежегодной обязательной индексации зарплат

Новости мира: многотысячная акция протеста проходит в Нью-Йорке

Крайний срок оплаты ЖКУ сдвинется на 5 дней в России

ВС РФ рассказали об особенностях освобождения населенного пункта Братское

Новости мира: в Риме прошло шествие в поддержку Венесуэлы

ВС РФ освободили село Зеленое в Запорожской области

Новости мира: массовые антиправительственные протесты усилились в Иране

Двух россиян освободили из состава экипажа захваченного США танкера "Маринера"

Группировка войск "Днепр" освободила населенный пункт Новобойковское в Запорожской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

Также подразделения этой группировки заняли населенный пункт Белогорье, где продолжается планомерное наступление. На купянском направлении за сутки российские военные отбили две атаки Вооруженных сил Украины. Украинские военные предприняли попытку установить флаг на здании администрации Купянска. Российские бойцы ликвидировали его при помощи дрона. Снайперы также сбили беспилотник, который доставил этот флаг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман Карлов

