Группировка войск "Днепр" освободила населенный пункт Новобойковское в Запорожской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

Также подразделения этой группировки заняли населенный пункт Белогорье, где продолжается планомерное наступление. На купянском направлении за сутки российские военные отбили две атаки Вооруженных сил Украины. Украинские военные предприняли попытку установить флаг на здании администрации Купянска. Российские бойцы ликвидировали его при помощи дрона. Снайперы также сбили беспилотник, который доставил этот флаг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.