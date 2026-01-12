Форма поиска по сайту

12 января, 12:30

Политика

ВС РФ отбили две атаки ВСУ на купянском направлении 11 января

Вооруженные силы России (ВС РФ) отбили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении 11 января.

Украинские военные предприняли попытку установить флаг на здании администрации Купянска, но российские бойцы быстро его ликвидировали при помощи дрона. Снайперы также сбили беспилотник, доставивший флаг.

В это же время на южном фронте подразделения группировки войск "Днепр" заняли населенный пункт Белогорье в Запорожской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикавидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

