11 декабря, 07:15Политика
В Госдуме предложили компенсировать траты на аренду жилья россиянам
Россиянам могут компенсировать траты на аренду жилья. Эту инициативу предложили в Госдуме. По задумке авторов идеи, деньги из бюджета нужно направлять не только на льготы для покупки жилья, но и тем гражданам, которые не могут приобрести квартиру.
Депутаты предложили создать жилой фонд для аренды по низким ценам или выплачивать компенсацию за найм. Таким образом, крышу над головой смогут получить до 2 миллионов семей.
