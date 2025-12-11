В Госдуме предложили компенсировать траты на аренду жилья россиянам

Россиянам могут компенсировать траты на аренду жилья. Эту инициативу предложили в Госдуме. По задумке авторов идеи, деньги из бюджета нужно направлять не только на льготы для покупки жилья, но и тем гражданам, которые не могут приобрести квартиру.

Депутаты предложили создать жилой фонд для аренды по низким ценам или выплачивать компенсацию за найм. Таким образом, крышу над головой смогут получить до 2 миллионов семей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.