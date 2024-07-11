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11 июля, 14:45

Политика

Более тысячи человек из стран СНГ стали участниками программ НКО "Евразия"

Более тысячи человек из стран СНГ стали участниками программ НКО "Евразия"

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Более тысячи человек из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Азербайджана и других стран СНГ стали участниками программ некоммерческой организации (НКО) "Евразия". В том числе послы Дружбы народов, которых объединяет желание превратить Евразию в единое пространство мира, стабильности, взаимного доверия и процветания.

Стать послом "Евразии" может любой желающий. Для этого нужно подать заявку на сайте организации. Проект "Евразия – континент возможностей" помогает реализации социально полезных инициатив. Это порядка 2 500 проектов по 10 направлениям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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