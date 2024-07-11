Неразорвавшаяся ракета из РСЗО HIMARS упала рядом с больницей в Донецке

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Неразорвавшаяся ракета из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS упала на территории больницы в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости.

Практически целая ракета из РСЗО была обнаружена в Пролетарском районе города. Боеприпас сохранил свой боевой заряд и взрыватель, сотрудники правоохранительных органов и саперы МЧС установили ограждение на время обезвреживания ракеты.

Отмечается, что на ракете отчетливо видны маркировки и дата выпуска от сентября 2020 года.

Ранее украинская армия выпустила вечером 6 июля 10 ракет из реактивной системы залпового огня по Горловке в ДНР, а также пять натовских снарядов 155-миллиметрового калибра.

Кроме того, обстрелу подверглись Петровский район Донецка и поселок Владимировка в ДНР. По ним в общей сложности ВСУ выпустили семь натовских снарядов аналогичного калибра, в том числе два кассетных.