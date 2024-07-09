Новости мира: о новых мерах поддержки Украины станет известно на саммите НАТО в Вашингтоне

Участники саммита НАТО в Вашингтоне объявят о новых мерах поддержки Украины. Они создадут военное командование Альянса в Германии, которое будет координировать подготовку украинских военных и их оснащение. Об этом заявил старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер. По его словам, такой шаг станет элементом "моста в НАТО", который позволит Украине присоединиться к Альянсу. Карпентер добавил, что перспективы такого развития событий будут отражены в итоговой декларации. Также на саммите объявят о выделении Украине 40 миллиардов евро военной помощи в 2025 году.

Тем временем ряд стран требуют от премьер-министра Армении Никола Пашиняна вернуть с орбиты армянские спутники. По данным СМИ, они нарушают работу аппаратов других государств. Ранее в начале июля стало известно об отставке с поста замминистра высокотехнологичной промышленности Армении Авета Погосяна, который курировал космическую программу.

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