Новости регионов: судья подрался с игроком на матче по мини-футболу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге судья футбольного матча любительской лиги разбил лицо игроку. Причиной конфликта стала желтая карточка. Футболист посчитал, что судья показывает ее несправедливо и попытался оспорить это решение. Позже стал известно, что арбитра и игрока отстранили от матчей до конца сезона.

В Армавире произошла крупная коммунальная авария. Там более 60 тысяч жителей остались без воды. Оперативные бригады всю ночь работали на месте порыва и не прекращают до сих пор. На данный момент частично восстановлена подача воды по резервному водоводу, ее будут подавать по графику. В трех микрорайонах дежурят автомобили с питьевой водой для населения.

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