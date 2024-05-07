Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 20:00

Происшествия

Новости регионов: спасатели эвакуировали альпиниста с высоты 5 000 метров на Эльбрусе

Новости регионов: спасатели эвакуировали альпиниста с высоты 5 000 метров на Эльбрусе

Новости мира: армия Израиля начала военную операцию в секторе Газа

Новости мира: воздушный шар с людьми упал на жилые дома в Литве

Несколько автомобилей столкнулись в районе станции "Сокол"

Новости регионов: режим ЧС регионального значения ввели в Иркутской области

Новости мира: мужчина попытался выстрелить в пастора в США

Пожар произошел на территории кирпичного завода в Смоленске

"Безопасный город": застройщики обманули жителей Подмосковья, пообещав дома в поселках

"Безопасный город": в Москве полиция задержала мужчину за подделку бытовой химии

"Безопасный город": суд приговорил к 3 годам колонии владельца сгоревшего склада цветов

Спасатели эвакуировали альпиниста с Эльбруса. Мужчина приехал из Иркутска и вместе с организованной группой смог подняться на высоту в 5 000 метров, но затем у него началась горная болезнь. На место отправилась бригада МЧС из четырех человек. Мужчину перевезли на поляну Азау и передали медикам.

В Екатеринбурге мужчина пытался спастись от пожара в высотном доме и сорвался вниз. Как сообщили в региональном Минздраве, мужчина погиб. Огонь возник на 21 этаже жилого дома, площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыпожарвидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика