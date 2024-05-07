Новости регионов: спасатели эвакуировали альпиниста с высоты 5 000 метров на Эльбрусе

Спасатели эвакуировали альпиниста с Эльбруса. Мужчина приехал из Иркутска и вместе с организованной группой смог подняться на высоту в 5 000 метров, но затем у него началась горная болезнь. На место отправилась бригада МЧС из четырех человек. Мужчину перевезли на поляну Азау и передали медикам.

В Екатеринбурге мужчина пытался спастись от пожара в высотном доме и сорвался вниз. Как сообщили в региональном Минздраве, мужчина погиб. Огонь возник на 21 этаже жилого дома, площадь пожара составила 60 квадратных метров.

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