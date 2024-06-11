Российские БПЛА уничтожили два танка ВСУ под Часовым Яром

Расчеты беспилотников забайкальских десантников уничтожили два танка ВСУ под Часовым Яром. Также стало известно, что штурмовые подразделения морпехов группировки "Восток" продвинулись вперед на угледарском участке передовой, где был освобожден еще один населенный пункт.

После отхода ВСУ из населенных пунктов на месте к работе приступают российские саперы, которые применяют робототехнические комплексы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.