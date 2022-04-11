Глава МИД ФРГ заявила, что ЕС активизирует поставки оружия Украине

Глава МИД ФРГ заявила, что Евросоюз активизирует поставки оружия Украине.

Главы МИД ЕС не приняли решений по санкциям против нефти и газа России. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

МЧС подтвердило, что от взрыва газа в Ступине погибли шесть человек.