Трамп считает, что цены на нефть вскоре снизятся в большей степени, чем можно ожидать

Цены на нефть вскоре снизятся в большей степени, чем можно было бы ожидать, невзирая на продолжение американо-израильской операции против Ирана. Такое предположение высказал президент США Дональд Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что конфликт может в скором времени закончиться. Он объяснил, что в Иране практически не осталось целей, которые необходимо нейтрализовать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

