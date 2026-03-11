Форма поиска по сайту

Новости

11 марта, 23:30

Политика

Трамп считает, что цены на нефть вскоре снизятся в большей степени, чем можно ожидать

Иран отказался от участия в чемпионате мира по футболу

Россияне аннулировали более 15% туров в ОАЭ

Иранские военные нанесли удары по двум судам, которые могут быть связаны с Израилем и США

В Кремле усомнились в достоверности требований Ирана к США

Вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока практически завершился

Почти 60 тыс россиян вывезли с Ближнего Востока за 1,5 недели

Страны G7 поддержали использование стратегических нефтяных запасов

Иран выдвинул условия для возобновления переговоров с США

ВС РФ приступили к освобождению Славяно-Краматорской агломерации

Цены на нефть вскоре снизятся в большей степени, чем можно было бы ожидать, невзирая на продолжение американо-израильской операции против Ирана. Такое предположение высказал президент США Дональд Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что конфликт может в скором времени закончиться. Он объяснил, что в Иране практически не осталось целей, которые необходимо нейтрализовать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикаэкономиказа рубежомвидеоЕкатерина Ефимцева

