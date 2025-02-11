Дональд Трамп процитировал Владимира Путина в соцсетях

Президент США Дональд Трамп разместил у себя в соцсетях цитату Владимира Путина о том, что Европа "встанет у ног хозяина". Политик не добавил комментариев, но в Европе уже обсуждают этот жест.

В новом заявлении Трамп подчеркнул, что США вложили в Украину 300 миллиардов долларов и рассчитывают вернуть инвестиции в виде редкоземельных металлов. Он также допустил, что Украина "может стать российской".

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