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11 февраля, 13:30

Политика

Дональд Трамп процитировал Владимира Путина в соцсетях

Дональд Трамп процитировал Владимира Путина в соцсетях

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Трамп стал первым президентом США, который посетил матч Супербоула

Дональд Трамп посетил финальный матч Супербоула в США

Президент США Дональд Трамп разместил у себя в соцсетях цитату Владимира Путина о том, что Европа "встанет у ног хозяина". Политик не добавил комментариев, но в Европе уже обсуждают этот жест.

В новом заявлении Трамп подчеркнул, что США вложили в Украину 300 миллиардов долларов и рассчитывают вернуть инвестиции в виде редкоземельных металлов. Он также допустил, что Украина "может стать российской".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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