10 августа, 09:30

Новости мира: в Тель-Авиве тысячи вышли на протест против планов Нетаньяху по Газу

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 августа

Владимир Путин и Лула да Силва провели телефонный разговор

Новости мира: мощный ливень обрушился на Батуми

Новости мира: Армения и Азербайджан подписали декларацию об урегулировании конфликта

Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

Российские военные усиливают давление на ВСУ на Купянском направлении

Депутат Нилов предложил увеличить штрафы за авиадебош

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

В Израиле в Тель-Авиве проходят массовые протесты против плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по оккупации сектора Газа. Тысячи людей с флагами вышли к штаб-квартире ЦАХАЛ, требуя прекратить военные действия и не выполнять приказ властей.

В США в штате Южная Калифорния бушует крупнейший в этом году пожар. Огонь охватил почти 450 тысяч квадратных километров. С возгоранием борются более двух тысяч пожарных, однако тушение осложняет рельеф с крутыми склонами и глубокими каньонами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

