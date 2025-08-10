Новости мира: в Тель-Авиве тысячи вышли на протест против планов Нетаньяху по Газу

В Израиле в Тель-Авиве проходят массовые протесты против плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по оккупации сектора Газа. Тысячи людей с флагами вышли к штаб-квартире ЦАХАЛ, требуя прекратить военные действия и не выполнять приказ властей.

В США в штате Южная Калифорния бушует крупнейший в этом году пожар. Огонь охватил почти 450 тысяч квадратных километров. С возгоранием борются более двух тысяч пожарных, однако тушение осложняет рельеф с крутыми склонами и глубокими каньонами.

