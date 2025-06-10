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10 июня, 15:15

Политика

Силовики применили слезоточивый газ и пластиковые пули против протестующих в Лос-Анджелесе

Силовики применили слезоточивый газ и пластиковые пули против протестующих в Лос-Анджелесе

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Силовики применили слезоточивый газ, пластиковые пули и светошумовые гранаты против протестующих в Лос-Анджелесе. Там уже четвертый день проходят акции против высылки нелегальных мигрантов.

Президент США Дональд Трамп направил в Калифорнию Национальную гвардию без согласия местного губернатора, заявив, что его некомпетентность может привести страну к гражданской войне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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