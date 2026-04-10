ВС РФ освободили населенный пункт Миропольское в Сумской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) установили контроль над населенным пунктом Миропольское в Сумской области, сообщает Минобороны.

ВС РФ продолжают продвижение по окраинам Константиновки в ДНР, сообщили власти республики. Бои идут в районе железнодорожного вокзала и в центральной части населенного пункта. Подразделения наступают в районах населенных пунктов Ильиновка и Новодмитровка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

