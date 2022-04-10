Более 600 беженцев из Мариуполя прибыли в Ленобласть

Более 600 беженцев из Мариуполя, четверть из которых дети, прибыли в Ленинградскую область. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Их разместят в пансионате.

Помощь каждой семье и каждому беженцу окажут с учетом их жизненных обстоятельств. Всех обеспечивают питанием, предметами гигиены и одеждой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.