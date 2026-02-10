10 февраля, 08:15Политика
Чеснаков: по ряду сфер Москва намного опережает столицы других стран G20
По ряду сфер Москва намного опережает столицы других стран G20. Об этом заявил политолог, руководитель Научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Политолог отметил, что такая динамика – результат системной работы, и это видно не только в экономике. Еще одним индикатором успеха эксперт назвал социальный результат. Средняя продолжительность жизни москвичей превысила 80 лет.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.