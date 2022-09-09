Упрощенный визовый режим Евросоюза с Россией перестанет действовать с 12 сентября. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йохансон сообщила, что Евросоюз разрешит въезд из России по туристическим визам только журналистам и тем, кто путешествует по семейным обстоятельствам. Дмитрий Песков прокомментировал это заявление, подчеркнув, что Москва "проанализирует конкретные шаги и решит", как отвечать.

Как быть теперь, если нужно добраться до Европы, что делать, если уже куплены билеты, и не приведут ли новые ограничения к тому, что появится серый визовый рынок? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.