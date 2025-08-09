Форма поиска по сайту

09 августа, 13:15

Новости мира: Армения и Азербайджан подписали декларацию об урегулировании конфликта

Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

Российские военные усиливают давление на ВСУ на Купянском направлении

Депутат Нилов предложил увеличить штрафы за авиадебош

Встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Новости мира: Трамп заявил об отсутствии условий для встречи с Путиным

ВС РФ продвинулись к Волчанску на харьковском направлении

Эксперт рассказал о ситуации на рынках на фоне истекающего дедлайна Трампа по Украине

В России предложили увеличить маткапитал до 1 млн рублей

Армения и Азербайджан подписали декларацию об урегулировании конфликта. Президент США Дональд Трамп принял президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в своей резиденции в Вашингтоне. Договоренности стали завершением трехсторонней встречи. Алиев и Пашинян согласились прекратить военное противостояние и восстановить дипломатические отношения.

Встреча Владимира Путина и Трампа состоится на территории Аляски 15 августа. Первым об этом сообщил американский лидер в соцсетях. Потом эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков, отметив, что это наиболее удобное место.

Лесной пожар в турецкой провинции Чина-Кале вплотную подошел к жилым районам. Свыше 20 человек отравились угарным газом. Жители покидают свои дома. Местный аэропорт закрыли. Основные туристические направления, такие как Стамбул, Даламан и Анталья, остаются безопасными для посещения. Тем не менее власти рекомендуют следить за предупреждениями и соблюдать меры предосторожности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикапроисшествияпожарза рубежомвидеоИван ЕвдокимовЮлия Неклесова

