Новости мира: Армения и Азербайджан подписали декларацию об урегулировании конфликта

Армения и Азербайджан подписали декларацию об урегулировании конфликта. Президент США Дональд Трамп принял президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в своей резиденции в Вашингтоне. Договоренности стали завершением трехсторонней встречи. Алиев и Пашинян согласились прекратить военное противостояние и восстановить дипломатические отношения.

Встреча Владимира Путина и Трампа состоится на территории Аляски 15 августа. Первым об этом сообщил американский лидер в соцсетях. Потом эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков, отметив, что это наиболее удобное место.

Лесной пожар в турецкой провинции Чина-Кале вплотную подошел к жилым районам. Свыше 20 человек отравились угарным газом. Жители покидают свои дома. Местный аэропорт закрыли. Основные туристические направления, такие как Стамбул, Даламан и Анталья, остаются безопасными для посещения. Тем не менее власти рекомендуют следить за предупреждениями и соблюдать меры предосторожности.

