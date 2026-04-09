Военные эксперты сообщили о боях за Красный Лиман в ДНР

Российские бойцы прорываются к Красному Лиману в ДНР, который считается одной из ключевых точек возможного наступления. По данным военных экспертов, продвижение продолжается несмотря на контратаки ВСУ, при этом противник наращивает силы и средства на отдельных участках.

Специалисты отмечают, что Красный Лиман имеет важное значение для снабжения благодаря транспортной инфраструктуре.

По данным Минобороны РФ, за время проведения СВО уничтожены сотни самолетов и вертолетов, а также значительное количество беспилотников, танков и реактивных систем залпового огня противника.

