09 апреля, 11:30
Трамп заявил о договоренностях США и Ирана по ядерной программе
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США и Иран согласовали вопросы ядерной программы Тегерана и открытия Ормузского пролива. Это может привести к восстановлению морских поставок энергоресурсов и снижению логистических издержек.
Эксперты отмечают, что в перспективе это способно повлиять на стоимость техники и электроники, однако итоговый эффект будет зависеть от восстановления цепочек поставок и поведения рынка. Переговоры между сторонами должны пройти в ближайшие недели.
