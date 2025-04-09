09 апреля, 07:45Политика
ВС РФ освободили поселок Гуево в Курской области
Российские войска продвинулись в Курской области и освободили поселок Гуево. Эксперты сообщили о полной зачистке населенного пункта от украинских формирований.
Уцелевшие группировки ВСУ пытаются отойти к селу Горналь, но российские военные заблокировали пути отступления.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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