ВС РФ освободили поселок Гуево в Курской области

Уцелевшие группировки ВСУ пытаются отойти к селу Горналь, но российские военные заблокировали пути отступления.

Российские войска продвинулись в Курской области и освободили поселок Гуево. Эксперты сообщили о полной зачистке населенного пункта от украинских формирований.

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