Премьер-министр Великобритании Стармер может подать в отставку на следующей неделе

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может подать в отставку уже на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Поводом для таких разговоров косвенно стало дело Джеффри Эпштейна, в которое был вовлечен принц Эндрю. Как отметил политолог Алексей Мухин, Стармер подошел к этому скандалу политически ослабленным и столкнулся с усиливающейся критикой оппозиции.

Скандал дал критикам морально-этическое обоснование для давления на премьера. Эксперт также заявил, что отставка Стармера не изменит системный кризис в экономике и социальной сфере Великобритании, а роль премьер-министра становится все более неустойчивой.

