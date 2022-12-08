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Новости

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Политика

Новости часа: россиянин Бут возвращен на родину в обмен на баскетболистку США Грайнер

Новости часа: россиянин Бут возвращен на родину в обмен на баскетболистку США Грайнер

Байден заявил, что поговорил с освобождённой Грайнер

Новости часа: Путин заявил, что в ходе СВО все делается для защиты людей

Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер в Абу-Даби

Новости часа: ВСУ за день выпустили по ДНР 78 снарядов

Новости часа: ВС РФ ведут наступление на краснолиманском направлении

ПВО РФ уничтожила 14 украинских снарядов и 5 беспилотников за сутки – Минобороны

Новости часа: ПВО РФ сбила украинский Ми-8 и пять дронов за сутки

ПВО РФ уничтожила 14 украинских снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган" за сутки

Новости часа: ВС РФ отбросили силы ВСУ на южнодонецком направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россиянин Виктор Бут возвращен на родину в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом заявили в МИД РФ.

Рекорд по осадкам для декабря может быть установлен в Москве в понедельник, 12 декабря. Об этом сообщили синоптики.

Спрос на использование зарядок для электромобилей в Москве в этом году вырос в 13 раз. Об рассказал заммэра Максим Ликсутов.

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