Новости часа: россиянин Бут возвращен на родину в обмен на баскетболистку США Грайнер

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россиянин Виктор Бут возвращен на родину в обмен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Об этом заявили в МИД РФ.

Рекорд по осадкам для декабря может быть установлен в Москве в понедельник, 12 декабря. Об этом сообщили синоптики.

Спрос на использование зарядок для электромобилей в Москве в этом году вырос в 13 раз. Об рассказал заммэра Максим Ликсутов.